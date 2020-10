Les Verts jurassiens restent dans la course

Les Verts briguent toujours un siège au Gouvernement jurassien. Ils ont décidé mardi soir en assemblée de participer au deuxième tour de l’élection, au programme le 8 novembre. Les écologistes présentent ainsi la Delémontaine Céline Robert-Charrue Linder, qui a terminé 7e dimanche dernier (13,9%). Le Franc-Montagnard Vincent Schmitt se retire.

Les membres réunis à Courroux ont décidé à l’unanimité moins deux abstentions de rester dans la course. Ils entendent défendre les valeurs écologistes et rester en ce sens fidèles à leur devise « Il y a urgence ! ». Mais ils souhaitent aussi offrir le choix aux électeurs de désigner un Gouvernement de gauche et à majorité féminin, avec les deux socialistes Nathalie Barthoulot et Rosalie Beuret Siess. Les Verts soutiennent donc les candidatures PS aux côtés de Céline Robert-Charrue Linder.

Lors des débats, les écologistes ont tout de même relevé que leur maintien pouvait mettre en danger le siège du PCSI David Eray. Mais ils estiment qu’un éventuel échec du ministre en place ne pouvait pas être de leur responsabilité. « Nous avons progressé et le PCSI a reculé. Nous sommes devant ce parti au Parlement. Ce serait donc plutôt à David Eray de se retirer au profit de Céline Robert-Charrue Linder », a notamment déclaré l’ex-candidat Vincent Schmitt.





L’UDC et le PVL en restent là

Par ailleurs, l’UDC Jura a décidé d’en rester là, tout comme les Vert’libéraux. Didier Spies, Brigitte Favre, Emilie Moreau et Alain Beuret ne seront donc pas au deuxième tour. Les agrariens feront part de leurs éventuels mots d’ordre la semaine prochaine. Quant au PVL, il ne transmet à ce stade aucune recommandation de vote et se laisse le temps de la campagne pour éventuellement réévaluer sa position.

Il y aura donc certainement sept candidats pour le scrutin du 8 novembre prochain : Martial Courtet et Stéphane Babey (PDC), Nathalie Barthoulot et Rosalie Beuret Siess (PS), Jacques Gerber (PLR), David Eray (PCSI) et Céline Robert Charrue Linder (Les Verts). /rch-comm

