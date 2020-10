Le coronavirus met Muzak en veilleuse

Muzak annonce lundi soir renoncer à ses soirées concerts du 24 octobre et du 7 novembre à Porrentruy. L’association de musiques actuelles explique sa décision dans un communiqué. Les nouvelles obligations prononcées par le Conseil fédéral et l’évolution rapide de la pandémie poussent l'association « à la prudence et à la responsabilité. » Muzak qui précise devoir mettre ses activités en veilleuse probablement jusqu’à la fin de l’année. /comm-tna