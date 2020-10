La droite unie au deuxième tour ? Le PDC et le PLR discutent

Le deuxième tour de l’élection au Gouvernement jurassien, au programme le 8 novembre, est lancé. Mardi soir, la gauche s’est unie pour tenter de faire élire un exécutif « rose-vert » et à majorité féminin. La Verte Céline Robert-Charrue se lance dans la course, tout comme les socialistes Nathalie Barthoulot et Rosalie Beuret Siess. Les écologistes et le PS ont décidé de se soutenir mutuellement, avec l’appui du CS-POP.

A droite, on a pris acte de cette configuration. Du coup, se dirige-t-on aussi vers une unité entre le PDC et le PLR, qui sont en lice avec Martial Courtet, Stéphane Babey et Jacques Gerber ? L’avis du secrétaire général du PDC, Gauthier Corbat :