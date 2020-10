Un automobiliste circulant du village de Sceut en direction de Glovelier a perdu la maîtrise de son véhicule ce jeudi matin, avertit la police cantonale via un communiqué. Après une collision contre la bordure de la route, plusieurs traversées de la chaussée et un tête-à-queue, l’automobile a terminé sa course sur sa voie de circulation en contre-sens. Aucun blessé n’est à déploré mais le trafic a été perturbé durant environ deux heures. /comm-nmy