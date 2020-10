Travaux à la rue de la Brasserie à Delémont

Des travaux de réaménagements routiers, de réfection des berges du ruisseau du Ticle et d’abattage d’arbres auront lieu à la rue de la Brasserie Ouest à Delémont. Ils débuteront lundi 26 octobre et entraîneront la mise en impasse de la rue avec un accès uniquement possible par l’Avenue de la Gare. Ces travaux sont prévus jusqu’à fin novembre. Pour les automobilistes, le stationnement sera interdit pour une durée de cinq semaines dans tout le secteur Ouest. A noter qu’une déviation piétonne sera mise en place via la rue de l’Industrie mais les accès piétonniers aux résidences seront néanmoins assurés.





Pose de la toiture du nouveau théâtre du Jura

Les 28 et 29 octobre, de fortes perturbations sont à prévoir au chemin des Bats en raison de la présence d’une grue. L’engin servira à la pose des éléments de la toiture du nouveau théâtre du Jura. /comm-nmy