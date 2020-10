Coup d'envoi de la campagne à Moutier

Le comité Moutier ville jurassienne (MVJ) a donné vendredi matin le coup d'envoi de sa campagne en vue du nouveau vote sur l'appartenance cantonale de la cité. Les Prévôtois retourneront aux urnes le 28 mars 2021, et les autonomistes ont bien l'intention de confirmer le oui sorti des urnes le 18 juin 2017. « Seul le toit s’est envolé, mais toute la structure porteuse est encore bien debout et toujours aussi solide », ont-ils martelé.



Le projet reste le même, et les arguments sont connus selon MVJ. Mais certains éléments ont toutefois évolué depuis 3 ans. Le comité estime que le canton de Berne a lâché la ville de Moutier. Il évoque les cas de l'ORP qui a déménagé à Tavannes, de la pédopsychiatrie qui s'en va à Bienne, ou encore du départ attendu de Jura bernois Tourisme. MVJ soutient encore que les accusations de tricherie et de tourisme électoral « ont eu le temps de s’effondrer ».





Campagne courte et masquée



La campagne sera bien plus courte qu'avant le vote du 18 juin 2017. Elle sera surtout marquée par la présence du coronavirus. Convaincre les citoyens sur le terrain, et notamment sur le pas de leur porte, c'est pourtant la stratégie retenue, « avec toutes les précautions qui s’imposent » selon le directeur de campagne Cédric Erard. MVJ veut aussi impliquer et toucher les jeunes, notamment par le biais des réseaux sociaux. Le comité estime qu'un tiers des votants n'a pas encore un avis tranché sur la question. Son objectif est de se concentrer sur ces citoyens, nouveaux venus à Moutier ou qui viennent d'obtenir le droit de vote. /oza