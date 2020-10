Sérieux tour de vis dans le Jura

Le canton du Jura serre encore la vis pour lutter contre la progression du coronavirus. Les contaminations et les hospitalisations ne cessent d’augmenter depuis le début du mois dans le canton qui se situe parmi les plus touchés de Suisse. Avec 50 personnes hospitalisées ce vendredi contre 11 la semaine dernière, « L’Hôpital du Jura est au bord de la saturation » indique le Gouvernement jurassien. Pour contrer la dégradation de la situation sanitaire dans le canton, l’exécutif a annoncé de nouvelles mesures qui entrent en vigueur ce vendredi à 17h et sont valables jusqu'au dimanche 15 novembre à minuit. Parmi ces restrictions, les rassemblements de plus de 15 personnes sont interdits ainsi que les sports d’équipes et de contact. Les restaurants et les bars devront fermer dès 22 heures. L'ensemble des mesures annoncées par le Gouvernement est à retrouver ci-dessous. /comm-nmy