Une femme ligotée à la gare de Boncourt

Une violente agression mardi soir à la gare de Boncourt. Vers 20h30, une jeune femme a été menacée au moyen d’un couteau, frappée puis ligotée par un inconnu. L’homme en voulait à son argent. Il a pris la fuite sans rien emporter et a abandonné la victime dans un talus, pieds et mains ligotés. La police a pu arrêter l’auteur la nuit même des faits, qu’il a reconnu. L’homme est domicilié dans le Jura et a été placé en arrestation provisoire. Une demande de mise en détention a été déposée au Tribunal des mesures de contrainte.





D’autres faits similaires dans la région

Le Ministère public jurassien précise dans son communiqué que des investigations complémentaires seront menées. En effet, d’autres faits d’agression ont eu lieu en Basse-Allaine et à Boncourt depuis environ une année. L’objectif est d’établir la potentielle implication de cet homme dans ces infractions. /comm-clo