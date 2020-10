Alarme chimique sans gravité à Saignelégier

Gros dispositif de secours deployé samedi matin à Saignelégier. L'entreprise horlogère Bulgari a été le théâtre d'une alarme chimique qui s'est déclenchée vers 10h15. Des pompiers francs-montagnards et du centre de renfort de Delémont ainsi que la police et l'ambulance ont été dépéchés sur place. Les entreprises et les habitations à proximité ont été évacuées par mesure de précaution, ce qui a représenté environ 35 personnes. Le problème est survenu à la suite d'un contact entre un produit de nettoyage et un solvant. Au final, la population n'a couru aucun risque et l'alarme a pu être levée après aération des locaux. /fco-tri