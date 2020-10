MOONLINER à l’arrêt

La compagnie de bus nocturnes MOONLINER a annoncé dans un communiqué samedi que toutes les courses sont suspendues à partir de samedi soir et jusqu'à nouvel avis. Une décision prise à la suite des nouvelles mesures pour contenir le coronavirus. La compagnie propose notamment des bus entre Bienne et Delémont, en passant par Tavannes et Moutier, ainsi qu’une ligne entre la cité seelandaise et La Neuveville. Les horaires en ligne seront adaptés dans les prochains jours. /sbo