Une blessée dans un accident vers Delémont

Les routes de la région ont été le théâtre d’un accident de la circulation. Une conductrice a perdu la maîtrise de son véhicule vendredi soir vers 21h à la sortie de la ville de Delémont en direction de Courrendlin. Dans un premier temps, la voiture s’est déportée sur le côté droit de sa voie avant de heurter une borne en béton. Le véhicule a ensuite traversé les deux voies de circulation pour terminer sa course frontalement contre un arbre. Les raisons de l’accident sont encore à déterminées. Une enquête a été ouverte. Une patrouille de la police cantonale jurassienne et une de la police municipale de Delémont se sont rendues sur place. Le trafic a donc été perturbé durant un peu plus d’une heure.

La conductrice blessée a été prise en charge par une ambulance et transportée dans un premier temps à l’hôpital de Delémont, avant d’être transférée par le même moyen à l’hôpital de Bâle. /lge