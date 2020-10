Du travail plein les bras pour Jura Rando

Jura Rando s’active pour rénover les sentiers pédestres de la région. L’organisation a multiplié les projets ces dernières années. Dernier exemple en date : la reconstruction d’un pont sur le Tabeillon sur la commune de St-Brais. Jura Rando bénéficie d’un contrat de prestations avec le canton pour le balisage et l’entretien des sentiers pédestres et VTT. L’association touche ainsi une subvention cantonale de 75'000 francs ainsi qu'une une somme d’environ 5'000 francs de la part des communes. La hausse du nombre d’interventions à mener sur le terrain tient notamment à l’état de santé des forêts jurassiennes, comme l’explique, Vincent Gigandet, responsable pédestre et VTT de Jura Rando :