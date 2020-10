Mémoires d’Ici recueille des témoignages sur la crise sanitaire

La pandémie de coronavirus va laisser une trace dans le monde et dans notre région. Mais laquelle ? Mémoires d’Ici a lancé un appel à la population, il y a plusieurs mois, pour documenter le semi-confinement et la crise sanitaire. Le centre de recherche et de documentation du Jura bernois basé à St-Imier souhaite ainsi que les générations futures puissent comprendre comment ces événements ont été vécus. Il est donc impératif d’archiver des documents qu’ils s’agissent d’un journal ou de photos. Pour l’heure, Mémoires d’ici a déjà obtenu des témoignages très variés nous a indiqué Sylviane Messerli, directrice du centre de recherche et de documentation du Jura bernois. L’institution continuera de récolter des documents et des témoignages tant que la crise sanitaire ne sera pas terminée. Vous trouvez toutes les informations ici.

A noter que les locaux de Mémoires d'Ici sont actuellement fermés au public à la suite des nouvelles mesures prises vendredi par le Conseil-exécutif. /sbo