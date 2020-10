Un accident de la circulation s’est produit dimanche après-midi à Develier. Les faits ont eu lieu aux environs de 15h, à proximité de l’église et du croisement entre la route des Rangiers et celle de Bourrignon. Deux véhicules seraient concernés, selon nos informations, et une voiture a terminé sa course sur le toit. La police et les services ambulanciers ont été dépêchés sur place. /fco