Attention aux cambriolages

Gare aux voleurs cet automne. C’est le message véhiculé ce lundi lors de la 6e journée nationale de prévention contre les cambriolages. Avec les jours qui raccourcissent, les habitations inoccupées sont plus facilement identifiées par les cambrioleurs. Pour éviter tout risque de retrouver son logement saccagé, les corps de police suisses, en collaboration avec la Prévention Suisse de la Criminalité (PSC) et Sécurité et habitat Suisse (SHS) ont mis en place une campagne de prévention.

Bien que les cas de cambriolages dans le canton du Jura soient en recul ces dernières années (750 en 2012 contre 258 en 2019), des mesures simples peuvent réduire ces risques. La police recommande par exemple de simuler une présence par un minuteur, de s’assurer de la fermeture des portes même en cas d’absences de courte durée ou encore d’informer le voisinage en cas d’absences prolongées. D’autres indications sur la prévention contre les cambriolages sont disponibles dès ce lundi sur le site internet SHS. La police cantonale jurassienne ajoute qu’elle « portera une attention particulière par des surveillances et sera à disposition pour tout renseignement ». /comm-nmy