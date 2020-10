Le Festival du Film vert revient

Nature et grand écran feront bon ménage la semaine prochaine à Porrentruy. Le Festival du Film vert se tiendra à Cinémajoie, en collaboration avec Pro Natura Jura. Mardi 3 novembre, à 20h30, c’est le film « Shelter » qui sera proposé, vendredi 6 novembre, à 20h30, le public pourra admirer « Main basse sur l’eau ». Enfin, deux projections seront réalisées samedi 7 novembre avec « Migrations secrètes, la chauve-souris pipistrelle de Nathusius » à 18h et « Ours, simplement sauvage » à 20h. /comm-mle