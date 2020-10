Élections : le débat du 2e tour au Gouvernement ce jeudi

Ils ne sont plus que sept pour briguer l’un des cinq sièges du Gouvernement jurassien. A l’approche du deuxième tour des élections cantonales, RFJ organise un débat entre les candidats à l’exécutif cantonal ce jeudi dès 18h30. Ce débat se déroulera sans public et dans le respect des normes sanitaires. Il sera à suivre en direct sur RFJ et en vidéo sur RFJ.ch. /gtr