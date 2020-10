Noctambus roulera au ralenti

Les mesures pour lutter contre la progression du coronavirus ont fortement réduit les activités nocturnes de la population. Par conséquent, Noctambus exécutera moins de courses de nuit dès ce week-end et jusqu’au 15 novembre. L’association de transport informe tout de même quelques lignes reliant l’Ajoie à la Vallée seront maintenues. Noctambus avertit encore que la mise à jour de l’horaire en ligne des CFF prendra un certain temps et que les voyageurs sont invités à se renseigner via le site internet de l’association. /comm-nmy