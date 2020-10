« Nous nous attendions à des mesures plus strictes »

Le Conseil fédéral a présenté ce mercredi de nouvelles mesures pour lutter contre la progression du coronavirus. Le port du masque obligatoire à l’extérieur dans les endroits à forte fréquentation, l’interdiction des manifestations publiques de plus de 50 personnes ou encore la fermeture des discothèques font partie des restrictions qui entreront en vigueur jeudi. Le canton du Jura s’attendait à des mesures plus strictes a indiqué le ministre jurassien de la santé et de l’économie Jacques Gerber dans le journal de 18h sur RFJ :