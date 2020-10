Un bond en avant pour la recherche paléontologique dans le Jura

Les découvertes archéologiques réalisées lors des fouilles sur le tracé de l’A16 auront un toit commun. Les députés du Parlement jurassien ont accepté par 55 voix et une abstention l’arrêté octroyant un crédit d’engagement destiné à la construction du centre de recherche et de conservation Jurassica, à Porrentruy. Le montant de 7,95 millions de francs sera destiné à l’achat du terrain et à la construction du bâtiment qui permettra de conserver de nombreux objets archéologiques et paléontologiques stockés actuellement dans plusieurs dépôts provisoires à Delémont et Porrentruy. Le centre - qui sera construit à côté du Jurassica Museum - deviendra la première concrétisation d’un pôle scientifique et touristique autour des découvertes archéologiques réalisées dans la région. /nmy