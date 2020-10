Un « mercredi noir » pour les restaurateurs

C’est sous la pluie et dans le froid que plusieurs dizaines de restaurateurs et tenanciers de bars et de cafés de la Vallée et d’Ajoie ont attendu l’arrivée des députés et des ministres jurassiens ce mercredi matin, à Delémont. Cette journée baptisée « mercredi noir » par les acteurs de la restauration est l’occasion de demander des aides concrètes pour faire face à la crise qui touche la branche. La baisse du chiffre d’affaires pour les restaurateurs de la région se situe entre 50 et 80%, selon le tenancier d’un restaurant delémontain Olivier Schaffter. Les acteurs sont unanimes : la situation est grave et des dizaines de restaurants de notre région pourraient fermer à cause de la crise. D'ailleurs, ils ont martelé ce mercredi le slogan « la restauration se meurt » pour rendre compte de leur situation très compliquée.