Des collégiens jouent les politiciens

Qui a dit que les jeunes se désintéressaient de la politique ? Depuis le printemps 2020, la classe de 10e année de Julien Tschopp, au Collège de Delémont, participe au projet « Joue la politique ». Un jeu d'envergure nationale, qui permet à des jeunes de se mettre dans la peau d’élus et de défendre une initiative auprès d’autres classes. Jeudi matin, les élèves delémontains ont accueilli les deux conseillers aux Etats jurassiens, Charles Juillard et Elisabeth Baume-Schneider. L’occasion d’échanger, de s’inspirer de leur expérience et plus généralement, de parler de la politique en Suisse. Les adolescents ont aussi présenté leur initiative à leurs deux invités : Pour une assurance maladie de base gratuite pour tous les enfants jusqu’à 16 ans.