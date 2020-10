La journée « Oser tous les métiers » est annulée

Suite aux restrictions sanitaires édictées par les autorités fédérales et cantonales, la Journée « Oser tous les métiers » a été annulée sur décision de la déléguée jurassienne à l’égalité en accord avec le Service de l’enseignement. La « JOM », qui devait avoir lieu le 12 novembre, invite les élèves de 7e Harmos à accompagner une personne adulte de sexe opposé sur son lieu de travail afin de faire découvrir des métiers majoritairement « féminins » aux garçons et « masculins » aux filles. « Au regard de l’évolution de la pandémie de la COVID-19, il est indispensable de limiter les interactions et de respecter les règles de distanciation sociale et d'hygiène des mains », justifie le bureau de l’égalité. La prochaine journée « Oser tous les métiers » est déjà annoncée pour le 11 novembre de l’année prochaine. /comm-jpi