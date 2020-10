Fitness et crossfit: des régimes différenciés

« Quand on a appris que les fitness allaient fermer, vendredi dernier, je n’ai pas attendu une seconde... Je me suis penché sur un plan de protection et j’ai fermé mes salles pour le week-end. Le lundi, je recevais une autorisation à poursuivre les cours », explique Jordan Eschmann, propriétaire de deux salles de crossfit, à Delémont et Porrentruy. Des zones marquées au sol séparent les sportifs, qui doivent alors mettre un masque pour circuler hors de ces carrés. Le matériel est désinfecté. Les cours, toujours animés par un coach, sont limités au niveau du nombre de participants dont les noms sont connus à l’avance. « Je vois difficilement ce qu’on pourrait faire de plus », poursuit Jordan Eschmann. Mais ses deux salles pourraient potentiellement fermer prochainement. Car si les fitness ont dû tirer les rideaux et les crossfits ont pu rester ouverts, c’est parce que le canton devait prendre des mesures urgemment afin d’endiguer la pandémie… mais il n’a pas eu le temps d’entrer dans les détails. Il s’agit d’une incohérence selon Julien Hostettler, délégué aux affaires fédérales. Car selon lui, la problématique est la même dans le deux type de salles. Mais ce qui a, au final, empêché la fermeture des salles de crossfit tient du fait que ce sport n’est pas reconnu par la Fédération suisse des centres de fitness. Leurs salles n'entrant pas dans la catégorie, les gérants sont en quelque sorte passés entre les gouttes.