Le débat du 2e tour au Gouvernement jurassien

Le second tour de l’élection au Gouvernement jurassien se tiendra le 8 novembre. Sept candidats sont encore en lice pour décrocher un siège à l’exécutif cantonal. Tous prendront part au grand débat ce jeudi dès 18h30 en direct et en vidéo sur RFJ et RFJ.ch. En raison de la crise liée au coronavirus, les candidats seront répartis dans deux plateaux différents afin de respecter les mesures sanitaires.