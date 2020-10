Les partis de centre-droite s'entendent en vue de l'élection au gouvernement jurassien

Le PLR et le PDC se soutiennent à demi-mot. Chaque parti a appelé ce vendredi les Jurassiens à voter pour ses candidats lors du second tour de l’élection au gouvernement jurassien le 8 novembre. Les deux formations veulent barrer la route à une majorité rose-verte à l’exécutif cantonal. Le PDC demande aux électeurs de voter pour ses candidats et ceux de la droite en général. Quant au PLR, il appelle les votants à glisser un bulletin de son parti et « de droite/centre-droite » dans l’urne. /comm-vja