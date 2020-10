Les « non-séparatistes » veulent rassembler

Les partisans du « non » à un transfert de Moutier dans le canton du Jura lancent leur campagne, une semaine après le camp autonomiste. C’est désormais sous le nom de Moutier Plus qu’ils s’affichent en vue de la votation du 28 mars 2021. Un nouveau comité, un nouveau visuel et surtout un ton plus rassembleur : voilà la stratégie avancée vendredi matin pour convaincre les Prévôtois. Dans ce sens, le mouvement se dit « non-séparatiste » plutôt que probernois. Il estime que l'on peut s'opposer à l'idée d'un changement de canton sans pour autant agiter un drapeau.







Une campagne « légère »



La campagne du « non » se veut « légère et respectueuse ». Pas de porte à porte au programme, mais des flyers ainsi que quelques manifestatons symboliques. Le comité évoque aussi la pandémie de coronavirus, surtout la crise sanitaire et économique qui en découle. Selon lui, la situation actuelle fait que la Question jurassienne apparaît « bien futile », selon les termes du communiqué. /oza



Sur le fond, les arguments avancés avant la campagne de juin 2017 restent les mêmes. Moutier Plus dit ne pas vouloir d'une période d'instabilité que provoquerait un changement d'appartenance cantonale. Le mouvement assure que la ville est déjà bien lotie dans le canton de Berne, et qu'elle le sera davantage en y restant.