Un week-end de la Toussaint redouté par l’Eglise catholique

Les commémorations de la Toussaint dans les cimetières ne sont pas souhaitées par l’Eglise catholique. Bien que les restrictions présentées ce vendredi par le Gouvernement jurassien ne s’imposent pas aux célébrations religieuses, le Vicariat épiscopal pour le Jura pastoral recommande la suppression des rassemblements communautaires sur les tombes et affirme que la responsabilité pour l’Eglise est grande, elle qui doit garantir la sécurité sanitaire des fidèles. Pour les personnes qui souhaitent tout de même vivre un temps de prière privé, un feuillet avec quelques textes est à télécharger sur le site de Jura pastoral. Le Vicariat épiscopal rappelle l’importance du suivi des mesures annoncées par le canton et ajoute encore que les activités et les rencontres de groupe seront annulées dès lundi et jusqu’au 15 novembre. /comm-nmy