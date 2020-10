Le SnowUp interjurassien tombe à l’eau

Un événement supplémentaire fait les frais de la pandémie. Le SnowUp interjurassien n’aura pas lieu cet hiver. Les organisateurs ont indiqué samedi qu’ils avaient décidé d’annuler l’édition 2021 de la manifestation de mobilité douce qui aurait dû se tenir le 7 février et la marche aux flambeaux prévue la veille. Ils évoquent notamment les difficultés à respecter la distanciation et la traçabilité des participants. Le comité dit vouloir profiter du temps à disposition pour se réinventer et amener des nouveautés. Le prochain SnowUp interjurassien est d’ores et déjà fixé au week-end du 6 février 2022. /comm-alr