Les pommes de la région ont du goût à revendre

La pomme châtagne de Montalchez ou la pomme blanchette de Vicques, l’Arc jurassien regorge de variétés différentes et méconnues de pommes. Si l’on compte également les autres fruits comme les poires, les cerises ou encore les prunes, c’est environ 250 espèces spécifiques à notre région qui existent. Depuis plus de 30 ans, la fondation Rétropomme a pour but de les diffuser pour sauvegarder ce patrimoine vivant. Chaque année, elle organise sa Fête d’automne pour faire découvrir et déguster aux privés ces anciennes essences locales. Coronavirus oblige, l’événement a été annulé ce week-end sur les hauts de Neuchâtel, mais la vente de jeunes arbres continue. Le choix est grand et dépend du goût et de l’utilisation que chacun veut privilégier.