Un blessé sur les routes ajoulotes

Un accident fait un blessé léger sur les routes jurassiennes. Dimanche, vers 15h, un automobiliste a perdu la maîtrise de son véhicule après un virage à gauche, entre la carrière de La Malcôte et Cornol. Sa voiture a basculé sur le flanc gauche, a heurté la chaussée et a terminé sa course sur le toit. Le conducteur a été légèrement blessé et pris en charge par le service ambulancier. La circulation a été légèrement perturbée. /comm-mle