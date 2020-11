Clap de fin pour la culture aux Fours à chaux

Les Fours à chaux changeront bientôt d’affectation. L’espace culturel, situé à proximité de la gare de St-Ursanne, accueille depuis près de 40 ans des expositions, des soirées électros ou encore des résidences d’artistes. Mais le canton du Jura, propriétaire du site, souhaite louer l’ensemble du bâtiment à Swisstopo, qui occupe déjà une partie des lieux. Le Service géologique national souhaite créer dans la partie « usine » une carothèque nationale. Les salles abriteraient les carottes géologiques forées à travers toute la Suisse. Ce genre d’archivage n'existe pas, sous cette forme, dans le pays. Après contact avec Swisstopo, ce projet n’est pas encore suffisamment développé pour préciser un calendrier, mais l’idée est aussi d’en faire un espace accessible au public.







Ursinia privé des Fours à chaux

Ainsi Ursinia, le label culturel du Clos du Doubs, doit encore profiter quelques mois des Fours à chaux, au moins un an, comme ça a été précisé mardi matin en conférence de presse. La fin de l’aspect culturel dans cette usine n’a pourtant pas suscité un réel émoi de la part des acteurs concernés, selon le président de l’association Ursinia Nicolas Paupe. Selon lui, tous étaient conscients que la poursuite de l’exploitation du site devait passer par un investissement financier important car la structure prend de l’âge. Nicolas Paupe souligne que « les bâtiments ont plusieurs vies ». Un livre devrait sortir en avril pour retracer l’histoire des Fours à chaux et finalement rendre hommage à ce site.







D’autres projets en cours

D’autres espaces culturels de St-Ursanne devraient aussi connaître un nouvel élan. Les membres d’Ursinia ont présenté les projets au long cours amorcés en cette année particulière. La chapelle de Lorette doit subir une rénovation pour en faire, certainement, un espace d’exposition, alors que le Musée lapidaire, également propriété de la paroisse, devrait être mis en valeur ces prochaines années pour y intégrer notamment les découvertes archéologiques réalisées lors des fouilles dans le cadre du réaménagement de la vieille ville. Dans ces deux cas, Ursinia joue un rôle de fédérateur afin de récolter les fonds nécessaires à ces projets.







Programme dense prévu en 2021

Ursinia a prévu de nombreuses expositions l’année prochaine, notamment une consacrée aux vitraux des artistes Kim EN Joong et d’Alfred Manessier. Reportée d’un an, elle se déroulera entre août et octobre 2021. /ncp