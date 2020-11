Le FSFP a atteint ses objectifs 2019

Le Fonds jurassien a versé 752'892 francs sous forme de prestations régulières et 61'500 francs pour des projets particuliers l'an dernier. Les sommes ont été révélées vendredi dans le rapport d’activité 2019. Elles visent à soutenir la formation professionnelle en entreprise.





L’argent vise à aider la réalisation de différentes prestations

La plus grande part du budget est destinée aux cours interentreprises. Un forfait de 100 francs par apprenti et par année a été versé aux entreprises, et 40 francs par jour de cours. Une autre part du gâteau est réservée aux certifications pour adultes. Elle veut permettre aux collaborateurs expérimentés d’accéder aux examens de fin d’apprentissage pour obtenir un titre formel reconnu.





Aide augmentée pour 2020-2021

Afin de soutenir encore plus les entreprises formatrices jurassiennes durant cette période, le FSFP prévoit une aide supplémentaire pour l’année scolaire 2020-2021. Le forfait de 100 francs par année sera ainsi augmenté à 200 francs. Cette aide supplémentaire est évaluée à 130'000 francs. /afa