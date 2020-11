Le cerf de retour dans les forêts jurassiennes

Le cerf a définitivement pris ses quartiers dans le Jura. Il y a un an, l’Office de l’environnement annonçait la première naissance de faon sur sol jurassien après 150 ans d’absence. Désormais entre une trentaine et une cinquantaine d'individus sont observés dans le canton, même si tous ne vivent pas à l’année dans la région. Les premiers individus isolés ont été aperçus il y a une dizaine d’années. Depuis, les observations des gardes-faunes, des naturalistes et de simples citoyens se multiplient. Il est temps de dire que cette espèce a recolonisé le canton.