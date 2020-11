Dernière chance pour l'Auberge de Jeunesse du Bémont ?

L’Auberge de Jeunesse du Bémont vit certainement ses dernières heures. Le maire de la localité l’a appris, avec surprise, il y a quelques semaines : les responsables du lieu ont choisi de le fermer et de le vendre. Une séance se tient jeudi après-midi avec différents acteurs : la commune, la faîtière des Auberges de Jeunesses Suisses, mais aussi Jura Tourisme et le Service cantonal de l'économie et de l'emploi. L'avenir de la bâtisse sera questionné, et d'aucuns espèrent encore un retournement de situation.



Le futur de l’auberge de jeunesse intéresse, bien sûr, les autorités communales. Le maire André Tschudi espère que le futur bâtiment continuera à attirer des résidents au Bémont, et envisage que les locaux soient transformés en appartements ou en un nouvel hébergement touristique. Mais les enjeux sont plus importants pour Jura Tourisme, et pour son directeur Guillaume Lachat. L’Auberge de Jeunesse accueillait 4'000 à 5'000 personnes par an, et ce type d’hébergement occupait un créneau particulier, qui va manquer dans le paysage touristique franc-montagnard.

Jura Tourisme avait ainsi déjà contacté la faîtière suisse il y a plus d’an, après de premières rumeurs de fermetures. L’organisme appuie aujourd’hui la commune : tous deux espèrent trouver des solutions pour garder un lieu attractif dans le village.





Remise aux normes jugée trop coûteuse



Mais alors, si l’auberge a une telle importance, pourquoi la fermer ? La décision appartient à la faîtière des Auberges de Jeunesses Suisses, qui exploite le bâtiment depuis 1963. Elle se justifie manifestement par une obligation de remettre les locaux aux normes du jour, une opération jugée trop coûteuse.



Si les autorités communales du Bémont gardent un mince espoir, la décision semble être définitive : une benne a déjà été installée devant l’auberge pour la vider. /nbe