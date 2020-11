Les chiffres de la criminalité en octobre dans le Jura

Attention à l’hameçonnage

La police jurassienne transmet également un message de prévention à propos du « phishing », aussi connu sous le nom d'hameçonnage. Il s’agit d’une technique utilisée par des cybercriminels pour récupérer des mots de passe et des données personnelles, dans le but de s’enrichir sur le dos des personnes lésées. Pour s’en prémunir, il faut se méfier des courriels qui semblent provenir d’un prestataire de services ou d’une banque, et qui demandent de cliquer sur un lien pour mettre à jour ses informations personnelles. Le cas échéant :