Son palmarès lui vaut 11 ans de prison

C’est une peine lourde et rare qu’a prononcé ce jeudi après-midi le tribunal pénal à Porrentruy. Un homme accusé de multiples vols et cambriolages à travers la Suisse, dont à Neuchâtel et dans le Jura, a été condamné à 11 ans de prison ferme et expulsé du territoire suisse pour une durée de 15 ans. Le tribunal a retenu pas moins de 47 infractions qui remontent entre 2009 et 2016, la plupart commises en bande. Parmi elles, une vingtaine d’attaques de bancomats. Le trentenaire n’avait reconnu que quelques vols mineurs, mais la justice a mis en exergue ses déclarations souvent contradictoires, des versions qui évoluent au fil de la procédure et un homme qui refuse de donner des noms qui pourraient pourtant permettre d’attester ses déclarations. Autant d’éléments qui ont poussé le tribunal à juger peu crédible la défense du prévenu.