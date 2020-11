Sur les rails avec le TES

Ils sont seize en Suisse, prêts à intervenir 24 heures sur 24 sur le réseau ferroviaire des CFF. Les trains d’extinction et de sauvetage, ou TES, assurent plus de 7000 interventions chaque année. Ils sont mobilisés en cas d’incendies, de pannes de train nécessitant l'évacuation de passagers, de remorquages, et bien plus encore. C’est à Bienne qu’est cantonnée l’équipe qui intervient dans tout l’Arc jurassien. On trouve à la caserne une quinzaine de soldats mécaniciens, un mix entre pompiers et techniciens. Parmi eux, Fabian Cavallin travaillait dans la maintenance des trains avant changer de cap. Egalement sapeur-pompier volontaire à Moutier, il a trouvé une belle complémentarité entre ses deux activités.





Trois véhicules

Le TES de Bienne est composé de trois véhicules qui se coordonnent, une configuration qui peut toutefois évoluer. On trouve un wagon-citerne, un wagon de matériel et un wagon de secours susceptible d’accueillir des passagers. Les extinctions à proprement parler ne représentent qu’une petite partie des interventions. La cabine de pilotage est toutefois équipée d’un puissant canon.







Large territoire

Pour les soldats mécaniciens, les journées s’organisent sur 24 heures, de 6h30 à 6h30. Elles peuvent être longues et éprouvantes en fonction des interventions. D’autant plus que le TES de Bienne se déplace jusqu’à Yverdon au sud, Les Verrières à l’ouest et Boncourt au nord. Ce n’est pas un problème pour Fabian Cavallin, qui apprécie justement cette variété. « Pas une journée ne ressemble à l’autre. » /oza