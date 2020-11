Vente confirmée pour l'Auberge de Jeunesse du Bémont

Une porte se ferme au Bémont, mais une fenêtre s’ouvre. L’auberge de jeunesse va être vendue : sa propriétaire, la faitière Auberges de Jeunesses Suisses, l’a confirmé aux autorités communales jeudi après-midi. Elle avait annoncé en septembre vouloir fermer l’établissement, en raison de frais de mise aux normes trop importants. Une décision qui a surpris la commune, et fait peser quelques incertitudes sur l'attractivité de la région.

Mais les lieux devraient accueillir un nouveau projet touristique, c’est en tout cas la volonté des partenaires – la commune, Auberges de Jeunesses Suisses, Jura Tourisme, et le service de l’économie et de l’emploi. Ceux-ci étaient réunis jeudi après-midi pour évoquer l’avenir du bâtiment, et continueront à collaborer sur le projet.

Malgré la déception de voir l’Auberge de Jeunesse disparaître, le maire du Bémont, André Tschudi s’est dit satisfait « d’avoir pu instaurer un dialogue » et de pouvoir maintenir une activité touristique sur sa commune. De son côté, le directeur de Jura Tourisme, Guillaume Lachat, regrette que le bâtiment ne soit plus exploité par Auberges de Jeunesse Suisses, car cette marque apporte une plus-value. Il espère pouvoir accompagner le futur repreneur dans une démarche touristique.

Quant à ce futur acquéreur, il n’est pas encore connu. Selon nos informations, plusieurs pistes sont envisagées par le propriétaire. /nbe