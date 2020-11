Une BD pour raconter l'histoire du Jura

Le dernier tome de la trilogie des éditions Clémentine devrait paraître l’année prochaine et faire la part belle aux dinosaures. Par la suite, l’association Solidarité Jura-Corse imagine déjà mettre sur pied un projet de « vraie » bande dessinée, visant peut-être davantage un public adulte. « Ces trois tomes sont une étape, mais les ouvrages ressemblent plus à des livres illustrés qu’à de réelles bandes dessinées. Se lancer dans un autre projet liant dessins et Histoire, Corses et Jurassiens, nous inspire. Pourquoi ne pas poursuivre? », lance-t-il.