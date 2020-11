Rapprocher les enfants de la nature

Arbres, plantes sauvages ou petites bêtes du jardin : la Boîte nature propose chaque mois une thématique en lien avec l'environnement. Jeux, bricolages ou histoires permettent de sensibiliser les enfants de manière ludique. La Jurassienne Valérie Fleury Wüthrich, éducatrice et animatrice, est la créatrice de cette boîte mensuelle à imprimer. « De plus en plus urbains et connectés, les enfants ont aujourd'hui peu de lien avec la nature. Et pourtant, ils sont les citoyens du monde de demain, menacé par le réchauffement climatique », affirme-t-elle.





Des abonnés au-delà de la région



La première boîte est sortie en mai dernier, après une campagne de financement compliquée par la crise du coronavirus mais soutenue par une soixantaine de familles jurassiennes. Le concept compte désormais des abonnés dans la région mais aussi dans d’autres cantons suisses et en France. /mmi