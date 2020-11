De la flexibilité demandée aux entreprises face au Covid-19

Le dépistage du Covid-19 dans le Jura peut causer quelques désagréments pour les entreprises et les employés. Le centre de test est actuellement surchargé, ce qui conduit à une augmentation des délais pour obtenir les résultats. La procédure peut prendre cinq jours. Le Service de l’économie et de l’emploi en appelle ainsi à la flexibilité des entreprises. Il leur demande, du moins temporairement, de ne réclamer un certificat médical qu’après cinq jours d’absence d’un employé, au lieu de trois. La requête vise à éviter une visite superflue chez le médecin de famille et donc des coûts inutiles. /fco