Hausse du chômage dans le Jura

Le taux de chômage s’affiche à la hausse dans le Jura. Il a atteint 5,2% au mois d’octobre, soit 0,2 point de plus qu’en septembre. Selon les chiffres transmis lundi matin par le Service de l’économie et de l’emploi, une augmentation de 51 chômeurs est constatée par rapport à la fin septembre. Au total, 2'595 demandeurs d’emploi étaient inscrits auprès de l'Office régional de placement dans le Jura le 31 octobre dernier. Il s’agit de 1'879 chômeurs et de 716 demandeurs d'emploi non chômeurs.

Le taux de chômage s’est établi à 5,4% dans le district de Delémont, 5,2% dans celui de Porrentruy et 4,0% aux Franches-Montagnes.

Avec Genève, le canton du Jura compte le taux de chômage le plus élevé du pays. Au niveau national, le nombre de personnes inscrites auprès des ORP a légèrement augmenté en octobre, mais dans une proportion insuffisante pour faire varier le taux de chômage, qui reste établi à 3.2%.





Le chômage partiel davantage sollicité

Les autorités cantonales indiquent, par ailleurs, qu’environ 650 entreprises sont aujourd’hui autorisées à recourir au chômage partiel si nécessaire, soit 260 de plus qu’il y a un mois. Au total, près de 9'500 travailleurs potentiellement en horaire réduit y sont employés. /comm-alr