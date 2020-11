Le Conseil-exécutif bernois soutient toujours la préfète

La préfète du Jura bernois a toujours le plein soutien du Conseil-exécutif. Le gouvernement bernois rejette les griefs des députés autonomistes formulés contre Stéphanie Niederhauser dans une interpellation. Ses auteurs lui reprochaient notamment d’avoir critiqué la communication du Conseil municipal de Moutier fin juillet. Les autorités prévôtoises avaient alors affiché leur satisfaction face au verdict du Ministère public concernant les domiciliations fictives.

Pour le Conseil-exécutif, la préfète n’a commis aucune faute, et ne sera pas dessaisie de la surveillance de Moutier. Car c’est, entre autres, ce que demandaient Maurane Riesen et Peter Gasser, les deux députés PSA auteurs de l’interpellation. Le Conseil-exécutif ne suit pas leur argumentaire. Selon lui, la préfète n’a pas « réduit au silence le Conseil municipal de Moutier » ; son intervention n’a fait que rectifier une communication erronée des autorités communales. Le gouvernement bernois dit n’avoir pas été informé en amont de cette intervention et n’avoir pas eu à la valider. Il estime que cet agissement est conforme aux engagements bernois pris devant la Conférence tripartite en vue d’apaiser les tensions à Moutier. Il n’envisage en outre pas de confier la surveillance de Moutier à une autre instance. « La préfète du Jura bernois a pleinement le soutien et la confiance du Conseil-exécutif », conclut le gouvernement dans sa réponse. /comm-lad