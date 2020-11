Un message simple mais efficace

« Souriez ». Le secret pour garder le moral en cette période troublée par la crise sanitaire réside peut-être dans ce message déposé aux abords du collège de Delémont. Les élèves et les enseignants ont eu la bonne surprise de découvrir, ce lundi matin, des dessins réalisés à la craie. Ces réalisations, qui garnissent le chemin d’accès à l’école, ont été accueillies comme « un événement sympathique » explique le directeur de l’établissement Daniel Milani. Il ajoute que ces « graffitis positifs » ne dégradent en rien le lieu et qu’ils s’effaceront par eux-mêmes avec le temps. Les auteurs de ces créations joviales et colorées restent pour l’instant inconnus. /nmy