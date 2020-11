La légèreté érotique de Pierre Crevoisier

Un voyage érotique pour le début d’une aventure littéraire et artistique. L’auteur jurassien Pierre Crevoisier propose 12 podcasts érotiques qui seront à découvrir chaque mois de l’année 2021 sur lepoissonvolant.ch. Cette collection sera à retrouver en podcasts audio, cahiers illustrés et imprimés avec des sérigraphies. Pierre Crevoisier était mardi l’invité de La Matinale pour évoquer ce projet, l’érotisme et nous faire goûter, un peu, à ses nouvelles./lbe-ssc