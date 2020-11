Le feu dans un immeuble à Alle

Un immeuble a été la proie des flammes mardi soir à Alle. Le feu s’est déclaré vers 22h dans un appartement situé au dernier étage, selon un communiqué de la police cantonale jurassienne. Il s’est rapidement propagé à la toiture. Personne n’a été blessé, mais la vingtaine de résidents de ce locatif a dû être évacuée, puis relogée avec le concours des autorités communales du village ajoulot. Le CRISP et le SIS de la Vendline sont intervenus avec 40 pompiers et 10 véhicules, avant de solliciter encore le renfort du SIS La Baroche. La gendarmerie territoriale et la police judiciaire sont intervenues sur les lieux et une enquête est ouverte. Les causes du sinistre sont pour l'heure inconnues. /comm-emu