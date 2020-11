Des discussions en cours sur les déficits liés au Covid-19

La question des déficits causés par le coronavirus dans les institutions de santé n’est pas encore tranchée dans le Jura. Le Gouvernement a répondu récemment en ce sens à une question écrite de Rémy Meury. Le député CS-POP demandait quelle était la stratégie de l’exécutif en la matière, à la suite de la décision de la Confédération prise en mars dernier de stopper les activités non urgentes des hôpitaux. Rémy Meury liait également ses interrogations à la hausse des réserves des caisses maladie.

Dans sa réponse, l’exécutif cantonal indique, tout d’abord, qu’il ne peut pas, à ce stade, s’engager à prendre en charge le déficit éventuel qui résulterait du coronavirus. De premières discussions ont déjà eu lieu avec le conseil d’administration de l’Hôpital du Jura, de même qu’avec d’autres établissements de santé comme la Clinique Le Noirmont, la Fondation pour l’aide et les soins à domicile et les institutions de Curaviva Jura qui regroupe notamment les EMS. Un point de situation sera établi à la fin de l’année pour voir si un rattrapage de l’activité a pu s’effectuer et décider de la manière de prendre en compte les effets liés à la pandémie. En fonction des montants en jeu, la décision finale reviendra certainement au Parlement.

L’exécutif cantonal relève également qu’il est déjà intervenu, au niveau fédéral, pour que les assureurs participent aux coûts du Covid-19. Il a demandé que la hausse des réserves des caisses maladies en 2019 - qui se monte à 2,3 milliards de francs - soit utilisée pour lisser les primes 2021. Des discussions qui dépassent le cadre hospitalier sont en cours au niveau fédéral par l’entremise des associations faîtières.

Le Gouvernement jurassien précise, par ailleurs, que les réserves des caisses maladie se montaient à 11,3 milliards de francs à fin 2019, soit un peu moins du double que le minimum légal. /comm-fco