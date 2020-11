« L’argent suisse ne doit plus servir à financer des conflits armés »

« L’argent suisse tue », ce slogan est adoubé par le comité jurassien qui soutient l’initiative fédérale contre le commerce de guerre. Composé de représentants socialistes, des Verts, du CS-POP et du parti évangélique, ce dernier a lancé sa campagne jeudi. Le texte sera soumis au peuple suisse le 29 novembre. Il exige que la Banque nationale suisse, les caisses de pensions et les fondations n’investissent plus dans des entreprises qui réalisent plus de 5% de leur chiffre d’affaires grâce à la production de matériel de guerre. « L'objectif est d’avoir une place financière suisse qui soit plus éthique et durable », explique Colin Linder, membre du comité jurassien pour le « oui ».