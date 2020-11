Sous la roche se trouvait une voie romaine

Un nouveau tronçon pour marcher dans les pas de l’Empire romain. La suite de la voie romaine de Porrentruy a été récemment découverte. Le canton du Jura l’a officiellement annoncé jeudi. La route remonte au début de notre ère, soit aux 1er et 2e siècles après Jésus-Christ. Sa présence était connue depuis un chantier effectué en 2016 et elle est sortie de terre à l’occasion de la construction d’une usine-relais Sous Roche de Mars, sous 2,5 m de sédiments. Cette portion faisait partie du réseau des voies romaines mises en place pour l’administration des provinces de l’Empire. Elle appartenait au tracé entre Pierre Pertuis et Mandeure dans le Doubs.

Le radier de la chaussée, appelé « hérisson », est typique des voies romaines : « Il est constitué d’un rang de cailloux et blocs anguleux de calcaire soigneusement posée de chant, le tout étant recouvert d’un revêtement de graviers liés par une matrice de limons argileux », explique l’archéologue cantonal Robert Fellner dans son communiqué.

Le tronçon long de 65 m est bien conservé et plutôt étroit avec une largeur de 3 m 40. Cela s’explique par la configuration difficile du terrain, dans une pente et en bordure de talus. Cela n’empêchait pas la voie d’être très fréquentée, à pied ou à cheval. Cela est attesté par la découverte d’une quinzaine de clous de chaussures de légionnaires, ainsi que d’un anneau en bronze faisant sans doute partie d’un harnachement. /comm-emu